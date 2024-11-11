ФСБ сорвала попытку угона российского вертолета украинской военной разведкой

ФСБ предотвратила попытку угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1ВКС России украинской военной разведкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - говорится в сообщении.

По словам летчика, которого пытались завербовать, сотрудники украинской военной разведки связались с ним через Telegram.

"В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравив своих товарищей. Дозировку и все препараты мне скинули", — рассказал он.

В июле нынешнего года ФСБ пресекла попытку угнать за границу бомбардировщик.