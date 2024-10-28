ФСБ ликвидировала ДРГ в Брянской области

В Климовском районе Брянской области 27 октября пресечена попытка нарушения диверсионно-разведывательной группой госграницы России. Четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступавшей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери.

У уничтоженных обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке).

На теле одного из ликвидированных найдена татуировка второго батальона 75 полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, сообщает Центр общественных связей ФСБ.