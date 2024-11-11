ФСБ знала о планах угнать российский вертолёт еще год назад

ФСБ год следила за украинским разведчиком, который хотел угнать российский вертолёт, сообщили в эфире телеканала Россия24.

Украинская разведка предлагала российскому лётчику от 600 до 750 тысяч долларов за угон вертолёта и трансфер в Чехию на ПМЖ для всей семьи.

Ведомство с ноября прошлого года следило за операцией Киева. Украинский разведчик был уверен, что вербует российского военного летчика, но сам был "на крючке".

Ранее мы писали, что ФСБ сорвала попытку угона российского вертолета украинской военной разведкой.

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России", - говорится в сообщении.