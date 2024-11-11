Тысячи патронов и сотни боеприпасов нашли сотрудники ФСБ под Селидово

Сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе освобождённого населённого пункта Селидово в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Штаб Обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Тайники оставили ВСУ при отступлении. По словам экспертов, украинские солдаты планировали использовать арсенал в диверсионно-террористических целях.

Там изъяли: ручные гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и патроны к стрелковому оружию образца НАТО, а также мины, ручные гранаты и выстрелы к гранатомётам. Всего обнаружено более 15 тысяч патронов и около 600 единиц боеприпасов.

Изъятые боеприпасы будут использованы Российской армией в дальнейшем наступлении на Кураховском направлении.

"Контрразведчиками продолжаются оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобождённых территориях", — говорится в сообщении.