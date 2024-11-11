11 Ноября 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: Накануне.RU

Кнайсль заявила, что атака беспилотников ВСУ была направлена на жилые районы

Утренняя беспилотных летательных аппаратов Украины по регионам России была направлена на жилые районы.

Как заявила в Telegram экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, атака была самой "жесткой" за все время проведения спецоперации. В ночь на 10 ноября вооруженные силы Украины атаковали российские регионы с помощью 84 беспилотников. В Подмосковье пострадали пять человек.

По данным Минобороны, главной целью противника было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.

Теги: Кнайсль, ВСУ, беспилотники


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