В Казани введут туристический налог

Туристический налог начнут взимать в Казани с 1 января 2025 года. Он составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, сообщили в мэрии города.

От уплаты налога будут освобождены лица, не достигшие 18 лет, а также льготники, передает ТАСС.

Отмечается, что минимальный размер налога - 100 рублей за сутки проживания (согласно федеральному законодательству).

Ранее о введении туристического налога сообщили власти Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

Между тем, как стало известно, города России могут не получить в 2025 года прибыль от введенного в них туристического налога. Это может произойти потому, что механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом. По словам заместителя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов КСР. По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше, чем в конце 2025 года.