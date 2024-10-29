Поторопились? Турналог может поступить в бюджеты не ранее 2026-го

Города России могут не получить в 2025 г. прибыль от введенного в них туристического налога. Это может произойти потому, что механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом.

По словам заместителя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов КСР. По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше, чем в конце 2025 г.

Госдума также предупредила о возможных последствиях несвоевременного запуска реестра КСР в постановлении к налоговому законопроекту, который был внесен в парламент вместе с проектом бюджета (в нем, в частности, прописываются условия применения федерального инвестиционного вычета, а также увеличивается ставка по налогу на прибыль организаций в отношении процентных доходов по гособлигациям), пишут "Ведомости".

Туристический налог вводят в различных городах или регионах России. Одним из них неожиданно для многих экспертов туротрасли стал Екатеринбург, глава которого Алексей Орлов сообщил о введении такой фискальной меры уже в декабре 2024 г. Сумма за ночь в отелях и хостелах составит 100 руб. По словам Орлова, это небольшая плата за ночевку, что в результате станет вполне ощутимой суммой, которая пойдет на установку теплых туалетов, знаков туристической навигации, проведение мероприятий и других вещей, способных привлечь приезжих. Как ожидалось, закон о туристическом налоге вступит в силу с 1 января 2025 г., и каждый последующий год сумма будет увеличиваться: с 1 до 5% от стоимости проживания.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга в связи с публикацией "Ведомостей" пояснили Накануне.RU, что вопрос сейчас прорабатывается, власти уральской столицы ждут в том числе информацию организационного характера с федерального уровня. Также туристический налог станет одной из тем обсуждения с представителя муниципалитетов и федеральными экспертами на форуме Города России в середине ноября в Екатеринбурге, добавили в пресс-службе.