В Новосибирске введен туристический налог

Совет депутатов Новосибирска принял решение ввести в городе туристический налог. Это произошло на сегодняшнем заседании.

Депутаты приняли соответствующий законопроект сразу в двух чтениях. Во втором, окончательном чтении "за" проголосовали 39 депутатов из 42, один был "против", еще двое политиков воздержались.

Города России могут не получить в 2025 г. прибыль от введенного в них туристического налога. Это может произойти потому, что механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом. По словам заместителя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов КСР. По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше, чем в конце 2025 г.

Госдума также предупредила о возможных последствиях несвоевременного запуска реестра КСР в постановлении к налоговому законопроекту, который был внесен в парламент вместе с проектом бюджета (в нем, в частности, прописываются условия применения федерального инвестиционного вычета, а также увеличивается ставка по налогу на прибыль организаций в отношении процентных доходов по гособлигациям).

