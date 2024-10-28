В России китайские автомобили "проиграли" по запасу пробега европейским и корейским

В России таксисты пожаловались на сделанные в Поднебесной машины. По мнению работников таксопарков, время эксплуатации таких автомобилей значительно уступает показателям европейских и корейских марок.

Доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Списывать такие машины приходится после 150 тыс. км пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. км. Есть таксопарк, где у 70% купленных в Китае за короткий срок вышли из строя вариаторы. У многих машин имеются проблемы и с двигателями, рассказал председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков.

"Пробег у них на порядок меньше, а цена очень высокая, не стоят они этих денег. Гарантии не работают, с запчастями сложности. Срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше", - цитирует "Ъ" Попкова.

Напомним также, что стоимость запчастей для автомобилей в России выросла на 78%. Как заявили в страховых компаниях, больше всего прибавили машины концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda и другие) – цены выросли почти в два раза. За два года комплектующие ряда брендов подскочили в стоимости на 264%. Цены меняются из-за усложнения схем доставки запчастей в условиях обхода антироссийских санкций.

Существенная часть грузов стала "зависать" перед отправкой из-за проблем с платежами. Раньше детали в основном получалось привозить за 15-30 дней в зависимости от региона. Однако с лета ситуация изменилась: успешно доходят за те же сроки только 60-70% контейнеров. Оставшиеся 30-40% стали зависать перед отправкой из-за проблем с платежами. Если транзакция не проходит, то груз останавливается, и полностью сформированный контейнер возвращается обратно.