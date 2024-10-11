Цены на детали для машин выросли до 78% с начала года

С начала текущего года стоимость запчастей для автомобилей выросла на 78%.

Как заявили в страховых компаниях, больше всего прибавили машины концерна VAG, например Volkswagen, Audi и Skoda — их цены выросли почти в два раза. За два года комплектующие ряда брендов подскочили в стоимости на 264%. Цены меняются из-за усложнения схем доставки запчастей в условиях обхода антироссийских санкций.

При этом страховые компании стараются просчитать рост стоимости и включить их в конечную стоимость полисов каско. В союзе автостраховщиков заявили, что динамика цен для разных марок автомобилей связана, в частности, с ограничительными мерами. В их условиях постоянно меняются каналы и схемы поставки запасных частей в РФ, поэтому расходы поставщиков и продавцов запчастей меняются, и это влияет на конечные цены для потребителей.

А страховые компании стараются чаще обновлять цены на корзины запчастей всех производителей, чтобы минимизировать расходы и включить их в окончательную цену страховых полисов, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России скорректирует требования, касающиеся использования подержанных автомобильных запчастей для ремонта машин. Там подготовлены соответствующие поправки в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств". Они затрагивают правила восстановления запчастей и деталей автомобилей для их последующего использования.