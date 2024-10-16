30-40% контейнеров с запчастями для машин в РФ "зависают" из-за проблем с оплатой

У поставщиков деталей для машин возникли новые трудности. Существенная часть грузов стала "зависать" перед отправкой из-за проблем с платежами.

Раньше детали в основном получалось привозить за 15-30 дней в зависимости от региона. Однако с лета ситуация изменилась: успешно доходят за те же сроки только 60-70% контейнеров. Оставшиеся 30-40% стали зависать перед отправкой из-за проблем с платежами. Если транзакция не проходит, то груз останавливается, и полностью сформированный контейнер возвращается обратно, пишут "Известия".

Это происходит на фоне того, что с начала текущего года стоимость запчастей для автомобилей выросла на 78%. Как заявили в страховых компаниях, больше всего прибавили машины концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda и другие) – цены выросли почти в два раза. За два года комплектующие ряда брендов подскочили в стоимости на 264%. Цены меняются из-за усложнения схем доставки запчастей в условиях обхода антироссийских санкций.