10 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Сысертская ТИК отказала противникам мусорного полигона в регистрации для референдум

Сысертская территориальная избирательная комиссия отказала инициативной группе, выступающей против строительства мусорного полигона у деревни Андреевка, в регистрации для проведения референдума по данному вопросу. Об этом Накануне.RU рассказали местные жители.

Несмотря на такое решение, активисты заявили, что не остановятся и будут продолжать выступать против так называемого "эко-кластера" "Екатеринбург-Юг".

Напомним, в конце сентября состоялось заседание гордумы, на котором решался вопрос референдума по поводу строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". На встречу пришли противники строительства, однако их выгнали, впервые за восемь лет закрыв заседание от граждан. Свое решение депутаты обосновали озвучиванием персональных данных тех же горожан при обсуждении вопроса, что уральцы посчитали необоснованным, ведь самостоятельно составляли списки и прекрасно знают информацию друг о друге.

Когда же члены инициативной группы воспротивились этому решению, в гордуму была вызвана полиция. Сотрудники МВД рассказали, что им сообщили о "толпе, ворвавшейся в здание гордумы". В результате, уральцам отказали в референдуме, попутно заявив, что те нарушают закон.

Позднее инициативная группа заявила, что будет настаивать на исключение из партии "Единая Россия" депутатов гордумы, прогнавших их с заседания. Попутно активисты показали, как на самом деле выглядит "засеянное овсом поле", которое хотят отдать под мусороперерабатывающий завод.

Теги: Сысерть, ТИК, инициативная группа, референдум


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