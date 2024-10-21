В Казани усилили меры безопасности

В Казани усиливают меры безопасности. Там с 22 по 24 октября будет проходить саммит БРИКС.

В столицу Татарстана прибыли десятки полицейских машин и инспекторы, сообщает телеграм-канал КазаньДА.

Также в строжайшем секрете готовятся к приему высокопоставленных гостей отели. Для них увеличили количество президентских номеров.

Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций – участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 – на уровне первых лиц.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

20 октября британский политический деятель, писатель и журналист Джордж Галлоуэй сказал "Известиям", что саммит БРИКС в Казани может стать поворотным моментом для мира.

"БРИКС важен сам по себе, но предстоящий в данный момент саммит БРИКС в геополитической ситуации является самым важным из всех. Это может стать поворотным моментом в мировой истории", — заявил Галлоуэй.