Глава Бразилии провел первую встречу после травмы головы

Президент Бразилии опубликовал первое фото после полученной травмы головы и сообщил о первой после падения встрече.

"Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни", - написал президент под опубликованной в X фотографией, цитату приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. Политик получил травму затылка. Для здоровья президента она не опасна, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния, из-за чего он примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.