Президенту Бразилии врачи запретили лететь на саммит БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС в Казани по видеоконференции, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным издания, летать на большие расстояния ему запретили врачи. Ранее президент получил травму затылка. Сообщается, что для здоровья главы государства травма опасности не представляет.

Напомним, в саммите БРИКС, который состоится в Казани уже в октябре, свое участие подтвердили главы более двух десятков государств.

Саммит состоится 22-24 октября.