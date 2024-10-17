Директор Парка Маяковского пообещал вернуть табличку на памятник Кирову

Директор екатеринбургского Парка Маяковского Павел Зубакин пообещал вернуть табличку на памятник Сергею Кирову, которая загадочным образом исчезла после реконструкции монумента.

Напомним, прошлой осенью читатели Накануне.RU пожаловались на удручающее состояние памятника Кирову в Парке Маяковского. При этом другие скульптуры – пионеры, спортсмены и животные, расположенные в той же аллее, были тщательно выкрашены и отреставрированы. В пресс-службе парка нашему изданию сообщали, что реставрация Кирова состоится, когда "до него дойдет очередь".

Позже Павел Зубакин признал, что монумент советскому революционному и партийному деятелю нуждается в ремонте. По его словам, работы по реконструкции должны были начаться весной нынешнего года.

Так выглядел памятник до реконструкции. Табличка с именем – на месте

В результате памятник действительно обновили и привели в порядок. Однако внимательные горожане заметили, что с него исчезла табличка с именем Кирова. Это вызвало недоумение у уральцев.

"Памятник облагородили, но табличку убрали. Теперь молодежи вряд ли будет понятно, кому этот монумент. Между тем, 1 декабря будет 90 лет, как Кирова убили в 1934 году. А без таблички для молодежи это просто дядька в пальто", - рассказал нам житель уральской столицы.

Обновленный памятник. Уже без таблички

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге корреспондент Накануне.RU попросил директора Парка Маяковского прояснить ситуацию. Как признался Павел Зубакин, он не знает, почему табличку убрали.

"В этом году памятник Кирову прошел этап реставрации. Он расположен на аллее Кирова, его постамент был под воздействием движения почвы и перекошен. Мы его полностью восстановили, поставили новое основание, отреставрировали сам памятник. И если вдруг по каким-то причинам забыли вернуть табличку на историческое место – мы это обязательно сделаем", - заверил Зубакин.

Точных сроков возвращения таблички на памятник директор парка не назвал.