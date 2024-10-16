Роскачество проверит зефир популярных марок после жалоб на отравление

Роскачество проведет проверку зефира популярных марок после публикаций о жалобах на отравление. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

Эксперты изучат качество и безопасность продукции. в Роскачестве добавили, что аналогичные исследования проводились после заражения ботулизмом.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что десятки россиян отравились зефиром из супермаркетов "Пятерочка" и "Перекресток". В его составе содержится заменитель сахара мальтит. Покупатели пожаловались на рвоту, диарею и тошноту. Работники завода говорят, что покупатели зефира переели сахарозаменитель. Этот продукт предназначен в основном для диабетиков.

После сообщений о плохом самочувствии Роспотребнадзор устроил выездную проверку на предприятии. Сотрудники изъяли образцы кондитерского изделия. "Вкусвилл" и X5 Group приостановили продажи продукта.

При этом коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" (производит зефир под брендами "Жизель" и "Сокол") Михаил Шамис заявил, что сообщения о массовом отравлении зефиром не соответствуют действительности. Компания подаст иск из-за распространения данных, порочащих репутацию компании.