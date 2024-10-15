15 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Производитель зефира подаст в суд из-за публикаций об отравлениях

Кондитерская фабрика "Сокол" (производит зефир под брендами "Жизель" и "Сокол") подаст иск из-за распространения данных, порочащих репутацию компании. Об этом заявил РБК коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.

"То, что опубликовано [телеграм-каналами], — более ста отравлений [за небольшой период] — это не соответствует действительности", — сказал он.

По словам Шамиса, всего была 31 жалоба за период около года, все они "в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта, который на сегодня день является самым безопасным сахарозаменителем".

Тем временем, продажи продукта приостановили "Вкусвилл" и X5 Group.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что десятки россиян отравились зефиром из супермаркетов "Пятерочка" и "Перекресток". В его составе содержится заменитель сахара мальтит. Покупатели пожаловались на рвоту и тошноту. Работники завода говорят, что покупатели зефира переели сахарозаменитель. Этот продукт предназначен в основном для диабетиков.

После массовых сообщений о плохом самочувствии Роспотребнадзор устроил выездную проверку на предприятии. Сотрудники изъяли образцы кондитерского изделия. Проводится проверка. Руководство "Сокола" предоставило Роспотребнадзору все необходимые документы на продукцию.

Теги: зефир, отравление, жизель, фабрика сокол


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