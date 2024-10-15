Виновато переедание? Россияне отравились зефиром из популярных супермаркетов

Десятки россиян отравились зефиром из супермаркетов "Пятерочка" и "Перекресток". В его составе содержится заменитель сахара мальтит, пишет Lenta.ru.

Покупатели пожаловались на рвоту и тошноту.

После массовых сообщений о плохом самочувствии Роспотребнадзор устроил выездную проверку на предприятии. Сотрудники изъяли образцы кондитерского изделия. Проводится проверка. Руководство "Сокола" предоставило Роспотребнадзору все необходимые документы на продукцию.

На заводе "Сокол" в подмосковном городе Дмитров обвинили отравившихся зефиром людей в переедании. Работники завода говорят, что покупатели зефира переели сахарозаменитель. Этот продукт предназначен в основном для диабетиков.