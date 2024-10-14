Полпред Жога поручил разобраться с отсутствием отопления в домах уральцев

Новый полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Основным вопросом стал ход отопительного сезона в Уральском федеральном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в ходе совещания Жога обратил внимание, что часть жилого фонда в регионах Урала остается без тепла, на что поступают жалобы от жителей.

"На одних инженерных сетях затянулись ремонтные работы, на других до сих пор отсутствует тепло. Кроме того, в ряде муниципалитетов после пуска отопления возникли внештатные ситуации на сетях", - заявил уральский полпред.

Артем Жога поручил главным федеральным инспекторам оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям.

Напомним, сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что тепло подается в 100% жилищного фонда и во все социальные учреждения региона. Между тем, в минувшие выходные в закрытом городе Новоуральск произошла крупная коммунальная авария. Сообщалось, что на ее устранение уйдет несколько дней. Жители жалуются, что ни отопления, ни горячей воды у них нет.