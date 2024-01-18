18 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Это утопия". В профсоюзе медиков обсудили "реформу "скорой" от Миронова

Медицинское сообщество оценило инициативу депутата Сергея Миронова устроить реформу "скорой помощи", однако признало эту идею утопичной.

Напомним, что лидер партии "Справедливая Россия – За правду" и глава фракции "СРЗП" в Госдуме Сергей Миронов призвал к реформе "скорой" на основе советского принципа "врач к больному". Это значит, что в идеале к больному приезжает не медбрат или сестра, а врач, который прямо на дому сможет оказать помощь в первые часы. Миронов считает, что это стало бы более затратным для бюджета, однако повысило бы шансы граждан на своевременную медицинскую помощь и увеличило бы число сохраненных жизней.

Как рассказал Накануне.RU член профсоюза медиков "Действие" Андрей Коновал, рассуждения Миронова весьма утопичны, и скорее приглянутся пациентам. В сфере "скорой помощи" в России ситуация обстоит гораздо сложнее. По словам Коновала, в идеале на одну бригаду должен приходиться один врач, однако таких бригад с повышенным уровнем компетенции по всей стране меньше в два, а то и в три раза положенного. Говорить о специализированных бригадах вообще не приходится. Зачастую даже в больших городах нельзя встретить психиатрическую или акушерскую бригаду, не говоря уже о сельских местностях, где даже анестезиологи и реаниматологи вряд ли приедут на вызов. Из-за этого работу повышенной сложности приходится выполнять обычным бригадам.

"У нас не то, что две пары рук, у нас вторым медработником не укомплектована бригада. И вот один фельдшер может столкнуться, когда ему придется проводить реанимационные мероприятия, а он не может в надлежащем алгоритме проводить, потому что там нужна не одна, а три пары рук. Например ввести инъекцию при непрямом массаже сердца. Никакая реанимационная бригада приехать не сможет, потому что ее или нет, или она на других вызовах. Чтобы "скорая" у нас работала в режиме ожидания - это очень редко, к сожалению. Количество бригад обычно ниже норматива", - отметил Коновал.

Он подчеркнул, что большинство вызовов в результате не требуют специализированной помощи, однако это не значит, что таких бригад не должно быть. Находясь на своем месте, специалисты с повышенной квалификацией будут не разъезжать в качестве обычной "скорой", а находиться в режиме ожидания и, в случае чего, оперативно отреагируют на вызов, прибыв на место не за полчаса, а за пять минут.

"Это предложение абсолютно утопично, при том, что это такое благое пожелание. Хорошо было хотя бы реализовать то, что уже заложено приказом о скорой помощи №388н. Нам бы хотя бы, чтобы часть бригад, которые имеются, были правильно укомплектованы. У нас даже этого нет", - отметил Коновал.

При этом он не смог не согласиться со словами Миронова о необходимости увеличить финансирование сферы здравоохранения. Сейчас эта задача лежит на плечах сразу трех источников: порядка половины идет из Фонда обязательного медицинского страхования, а остальное распределено между федеральным и региональным бюджетами. Несмотря на это, в совокупности бюджет значительно занижен, из-за чего вопросы той же "скорой помощи" разрешить сейчас не представляется возможным.

"У нас примерно в два раза в сравнении с европейскими странами занижена доля финансирования общественного здравоохранения в расчете на ВВП. Раньше расходы были примерно на уровне 3,2-3,6% от ВВП, в то время как в новых странах Европы, как Польша и Чехия, - больше 8%. Сейчас у нас повыше расходы, где-то до 5% доходит, и все равно это существенно ниже в сравнении", - заметил сотрудник профсоюза.

При этом, ждать каких-либо изменений в ближайшее время не придется. Коновал отметил, что "Справедливая Россия", как и КПРФ, уже давно выступают за увеличение фонда здравоохранения, однако, пока об этом не заговорила "Единая Россия", надежд на изменения мало.

Напомним, заявление Миронова последовало после обращения к Владимиру Путину работников "скорой" из уральского города Кушва. Они пожаловались президенту на низкие зарплаты и нехватку кадров. Стоит отметить, что по статистике большинство жалоб Путину, поступающих из Свердловской области, касаются ситуации в здравоохранении.

Теги: профсоюз медиков Действие, Миронов, Коновал, скорая помощь, реформа


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