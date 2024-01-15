В Перми бывший управляющий директор "Мотовилихинских заводов" покинет предприятие

Бывший управляющий директор "Мотовилихинских заводов" Сергей Дядькин покинет предприятие.

Его последний рабочий день на предприятиях – 25 января, утверждает собеседник "Ъ-Прикамье". Смена руководителя – инициатива нового владельца "дочек" "заводов" – татарского "Ремдизеля". Вместе с Дядькиным уволятся директор по финансам МГМ Кирилл Богомолов и директор по снабжению Михаил Гайовишин. Дядькин был управляющим директором "Мотовилихи", потом возглавил ООО "Мотовилиха — гражданское машиностроение" (МГМ, гражданский дивизион) и АО "Специальное конструкторское бюро" (СКБ, оборонный дивизион).

Как сообщало Накануне.RU, 22 сентября стало известно, что "Ремдизель" выиграло торги по продаже производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня типа "Град" и "Смерч" - ПАО "Мотовилихинские заводы". На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя продажу "Мотовилихи", отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

Компания "Ремдизель" ранее входила в структуру "КамАЗа" (ГК "Ростех"). Но затем компанию вывели в отдельное юрлицо. В "Ростехе" заявляют, что больше не владеют "Ремдизелем".

С 2018 года предприятие "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". На момент введения конкурсной процедуры реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб.