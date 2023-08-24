Сотрудникам Уральской авиабазы, жаловавшимся на долги, пообещали поднять зарплату

Сотрудникам лесничеств и Уральской базы авиационной охраны лесов, которые борются с лесными пожарами в Свердловской области, поднимут заработную плату. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

По данным канала, повышение начнет действовать уже с 1 октября этого года. Авиабазе на эти цели дополнительно выделят 26,5 млн рублей.

Напомним, что ранее сотрудники Уральской авиабазы жаловались на долги по зарплате за тушение лесных пожаров. По данным профсоюзной организации, на июнь этого года сумма невыплаченных денег составляла 41 млн рублей.

Лишь в августе прокуратура заявила о полном погашении задолженности перед работниками авиабазы.