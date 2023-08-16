Обвиняемый по делу о сожжении Корана пожаловался на избиение сыном Рамзана Кадырова в СИЗО

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила об обращении, которое ей поступило от подследственного Никиты Журавеля.

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Ранее Жураевель сжег Коран напротив мечети в Волгограде. После этого Владимир Путин объявил, что приговоренные по подобным делам будут направляться для отбывания наказания в мусульманские регионы. Вот только приговор Журавелю еще не вынесен.

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что решение отправить Журавеля отбывать наказание в мусульманский регион было "необходимым и правильным" и посодействует "уважению к религии и религиозным чувствам верующих".

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сожжение священной книги вопиющим случаем, вызвавшим огромное возмущение в мусульманском обществе. Он также опубликовал видео митинга в Грозном, на который пришли около 60 тыс. человек, чтобы выразить свое негодование и жесткую позицию.

И вот теперь омбудсмен пишет в своем Telegram-канале: "Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров. Обратилась к коллеге, Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей".

Издание "Подъем" цитирует комментарий аппарата чеченского омбудсмена: "По словам подсудимого, после его личной встречи с Рамзаном Кадыровым, Адам Кадыров задержался в следственном изоляторе и, оказавшись наедине с подсудимым, избил его. Якобы бил по рукам, ногам".

"В Чеченской Республике, как мы знаем, права человека защищаются первостепенно и чтутся на высшем уровне. Следовательно, в нашем регионе никто не может быть подвержен истязаниям, непосредственно избиению. Поэтому по каждому факту будет проведена проверка, и по окончанию проверки будут конкретные результаты", - заявил представитель аппарата уполномоченного по правам человека.