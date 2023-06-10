В Нижегородской области выросло количество умерших от отравления алкоголем

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов сообщил о том, что один из отравившихся суррогатным алкоголем жителей региона скончался в реанимации.

Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, однако прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов, написал Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека. В больнице остается один пострадавший, он – в крайне тяжелом состоянии. Продолжается интенсивное лечение в реанимации.

Напомним, ранее в Самарской области выросло количество погибших в результате отравления суррогатным сидром. Теперь умерших 10.