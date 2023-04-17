18 Апреля 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

ЦБ отметит 300-летие Перми выпуском монеты

К юбилею Перми Банк России 17 апреля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 руб. "300-летие основания Перми" серии "Города".

Серебряная монета номиналом 3 руб. (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата: "2023 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного

Теги: Банк России, ЦБ, 300-летие Перми



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