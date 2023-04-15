Губернатор Астраханской области встретился с депутатами из "Единой России"

План совместных действий на ближайшее время наметили во время встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с депутатами, членами партии "Единая Россия". Глава региона призвал депутатов активнее подключаться к реализации федеральных и региональных проектов, действующих в Астраханской области, и распространять информацию о них среди избирателей.

На сегодняшний момент в Астраханской области реализуются 22 проекта, принятые при поддержке «Единой России», направленных на улучшение качества жизни граждан. Одна из основных целей депутатов, считает губернатор, донести до избирателей важность непосредственного участия населения в этой работе.

В частности, проект «Жители МКД» направлен на поддержку жильцов многоквартирных домов. С помощью него граждане в понятной форме получают информацию о работе ЖКХ, активно участвуют в жизни своего домового сообщества. В Астрахани в ряде жилых комплексов уже работают чаты жильцов, где они совместно с представителями управляющих компаний обсуждают и решают актуальные вопросы.

Стартовавшее сегодня голосование за объекты благоустройства также пример взаимодействия власти и населения, развивать которое в силах депутатов. С 24 марта представители депутатского корпуса участвуют в месячнике по благоустройству. Итоги подведут 22 апреля.

Игорь Бабушкин подчеркнул необходимость показывать результаты деятельности депутатов в социальных сетях и на других медиа ресурсах. Таким образом, труд народных избранников становится заметен и понятен большему количеству жителей. При этом глава региона отметил, что отрицать, замалчивать или игнорировать проблемы недопустимо, а лучший способ взаимодействия с гражданами – регулярные встречи с обсуждением актуальных вопросов и совместным поиском их решения.