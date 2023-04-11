Опубликован полный список поправок в законодательство о воинском учете

Госдума сегодня будет рассматривать во втором (и, скорее всего, третьем, окончательном чтении) поправки в законодательство о воинском учете. Поправки в базе документов парламента были опубликованы всего за несколько часов до пленарного заседания. Они предусматривают гораздо более жесткие ограничения и поражения граждан в правах, чем до сих пор озвучивали депутаты, говоря об этом законопроекте.

Какие нововведения предполагают поправки в законодательство о воинском учете:

- Если до сих пор повестка в военкомат считалась врученной либо при личной передаче под подпись, либо при передаче через работодателя, то теперь появятся два новых, юридически значимых способа доставки: в электронном кабинете гражданина на Госуслугах и заказным почтовым отправлением.

- Электронная повестка считается врученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Хотя раньше депутаты и чиновники отрицали это, но в итоге оказалось, что система будет распространена не только на призывников срочной службы, но на всех военнообязанных, например, при мобилизации. На уже мобилизованных закон не распространяется, как и на участников текущего весеннего призыва.

- Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину РФ запрещается выезд из РФ.

- После получения повестки в любой форме гражданин (даже если он не видел ее в кабинете Госуслуг в силу обстоятельство) будет обязан в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат.

- Если он не явится, военный комиссар присылает ему уведомление об ограничении на выезд (уведомление будет подкреплено цифровой подписью военкома, придет в электронном виде на Госуслугах или в бумажном виде по почте/лично в руки).

- Если человек не является и на этот раз, через 20 дней его лишают возможности управления транспортным средством, заключения сделок с недвижимостью, возможности регистрировать ИП, брать кредиты и т.д.

- Региональные власти получают полномочия ограничить права уклониста.

- Также создается единая электронная база военнообязанных. Будет создана актуальная база данных о пребывающих в запасе граждан. МВД, ФНС, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы государственной власти субъектов РФ должны предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.

- Сведения о водительском удостоверении, ИНН, номер телефона будут включены в перечень данных для воинского учета.

- Зачисление военнообязанных в запас, согласно новым поправкам, может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат.

- Жалобу на действия военкомата можно будет подать в течение пяти дней.