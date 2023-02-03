Пермскую чиновницу суд повторно признал невиновной в гибели женщины от стаи собак

Начальник отдела городской среды и природопользования из управления экологии и природопользования Ольга Муравьева (Сацкая) признана невиновной в халатности, повлекшей в 2020 году смерть пенсионерки от стаи собак.

Ленинский районный суд Перми повторно оправдал чиновницу и признал за ней право на реабилитацию, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, поздно вечером 27 марта 2020 года 58-летняя пострадавшая, возвращаясь из гостей, стала жертвой нападения бездомных собак. Стая псов растерзала ее на улице Клыкова – потерпевшая погибла на месте, отметили следователи. Тело нашли утром 28 марта. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, полученной при жизни от множественных укусов агрессивных бездомных собак. На пострадавшей "обнаружено 218 укушенных ран, свидетельствующих о поедании ее тела еще при жизни", установила судебно-медицинская экспертиза.

"Регулировать их число должны представители "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". Уголовное дело, возбужденное по факту гибели в результате нападения бездомных собак пермячки было передано в центральный аппарат.

СКР провел расследование по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Обвинение было предъявлено Ольге Муравьевой (Сацкой).



Приговором Ленинского районного суда Перми от 23 сентября 2021 года чиновница была оправдана за отсутствием состава преступления, с признанием права на реабилитацию. Апелляция Пермского краевого суда 17 февраля 2022 года согласилась с такими выводами. Адвокат Муравьевой объявила, что решение суда вступило в силу. Однако прокуратура Пермского края обратилась в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) – и встретила поддержку. Кассация 16 августа 2022 года отменила оба прежних решения, направила уголовное дело на новое разбирательство.

"Предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ годичный срок, в течение которого возможно ухудшение положения оправданной, не истек", – говорится в определении.



Повторные слушания в Ленинском районном суде Перми продолжались с 7 октября 2022 года.