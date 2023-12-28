ФАС: не исключены картельные сговоры между производителями куриных яиц

Федеральная антимонопольная служба России продолжает проверки производителей куриных яиц на предмет картельного сговора.

Региональные подразделения ФАС выявили несколько случаев одновременного повышения цен на продукт питания. Межрегиональное Крымское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца у двух местных компаний: ООО "Партизан" и ООО СП "Октябрьское", сообщает служба на своем сайте.

Производители подняли цены с начала октября текущего года до 94% на разные категории продукта. Синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения, ФАС посчитала признаком картельного сговора и нарушения закона о защите конкуренции.

Кроме того, Кировское УФАС выявило признаки картельного соглашения между компаниями ООО "Советская Агрофирма" и АО "Вятско-Полянская Птицефабрика". С начала июня по октябрь стоимость яиц этих производителей поднялась на 60%.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям снизить наценки на яйца. Речь идет о долгосрочных договорах с поставщиками.