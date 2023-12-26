26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин попросил Лукашенко "не жадничать" и поставить в РФ куриные яйца

Российский президент Владимир Путин в шутку попросил главу Белоруссии Александра Лукашенко "не жадничать" и поставить в РФ куриные яйца.

Это произошло в ходе заседания лидеров стран ЕАЭС. В ходе доклада белорусский лидер упомянул, что страна почти полностью обеспечена продуктами собственного производства, покрывая свои внутренние потребности в зерне, мясе, птице, молоке, овощах, растительных маслах.

Прежде чем упомянуть куриные яйца Лукашенко сделал паузу и посмотрел на Путина. "Поставьте нам немножко! Не жадничайте", – ответил президент России, сообщают "Ведомости".

Напомним, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев считает, что куриное мясо уже начало дешеветь. Чтобы не допустить роста цен на яйца в будущем, власти собираются выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания.

Теги: Путин, Лукашенко, яйца


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