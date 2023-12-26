27 Декабря 2023
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Фото: Reuters/Marko Djurica

Оппозиционеры в Сербии начали новую акцию протеста

Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" начали новую акцию протеста и перекрыли движение по улице Краля Милана возле Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда.

Как сообщает ТАСС, около 300 протестующих с флагами Сербии и Евросоюза вышли на проезжую часть, вынудив автомобили разворачиваться прямо перед толпой. Демонстранты принесли с собой музыкальное оборудование, колонки, свистки и дудки.

Напомним, представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде. 24 декабря протестующие заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Спецназ вошел в мэрию, чтобы сдержать натиск толпы, и забаррикадировал главный ход щитами. Для разгона толпы полицейские распылили слезоточивый газ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках в стране. Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова, ситуация в Сербии свидетельствует о попытках коллективного Запада раскачать ситуацию, используя технику "майданных переворотов".

Теги: сербия, беспорядки, протест


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