Премьер Сербии поблагодарила Россию за информацию о беспорядках

Премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках.

"Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдет понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация, и они поделились ею с нами", — приводит ее слова RT.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания администрации Белграда. Он заявил о попытке силового захвата государственных учреждений. Накануне спецназ вошел в мэрию, чтобы сдержать натиск толпы, и забаррикадировал главный ход щитами. В результате разгона протестующих пострадало около 30 сотрудников правоохранительных органов.

Вучич выступил со специальным обращением к нации, заявив, что на улицы вышло около 2,5 тысячи человек. Глава государства поблагодарил некие иностранные спецслужбы, которые предупредили его о попытке "оранжевой революции" в стране.

Ранее представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли 18 декабря в здание избиркома, вручили "фотодоказательства и документы" о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.

Президент Сербии Александр Вучич в свете претензий оппозиции и протестов после выборов 17 декабря заявил, что многие пытаются диктовать Белграду свою волю, в том числе добиться санкций против РФ, но сербские власти будут сохранять самостоятельную политику. Он также прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что на протестах после выборов 17 декабря в Сербии создается ситуация "майдана", по его словам, несмотря на все попытки, насильственной смены власти в Сербии не будет.