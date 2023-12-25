25 Декабря 2023
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Фото: Reuters/Marko Djurica

Захарова: Запад использует в Сербии технику "майданных переворотов"

Ситуация в Сербии свидетельствует о попытках коллективного Запада раскачать ситуацию, используя технику "майданных переворотов", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, единственная возможная реакция на ситуацию — строгое следование конституции, уважение выбора сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках в стране.

Сторонники оппозиции "Сербия против насилия" (СПН) на акции протеста после выборов (Белград, Сербия, 24.12.23)(2023)|Фото: Reuters/Marko Djurica

Напомним, представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде. 24 декабря протестующие заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Спецназ вошел в мэрию, чтобы сдержать натиск толпы, и забаррикадировал главный ход щитами. Для разгона толпы полицейские распылили слезоточивый газ.

Сторонники оппозиции "Сербия против насилия" (СПН) на акции протеста после выборов (Белград, Сербия, 24.12.23)(2023)|Фото: Reuters/Marko Djurica

Сторонники оппозиции "Сербия против насилия" (СПН) на акции протеста после выборов (Белград, Сербия, 24.12.23)(2023)|Фото: Reuters/Marko Djurica

Теги: захарова, сербия, западс


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