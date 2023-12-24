В Сербии протестующие пытаются проникнуть в здание мэрии Белграда

Протестующие в Белграде пытаются проникнуть в здание городской администрации, снесли дверь, сообщает ТАСС.

По данным РИА Новости, протестующие сторонники оппозиции, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в седьмой раз перекрыли улицу перед зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Ранее представители оппозиции ранее выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли 18 декабря в здание избиркома, вручили "фотодоказательства и документы" о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.

Президент Сербии Александр Вучич в свете претензий оппозиции и протестов после выборов 17 декабря заявил, что многие пытаются диктовать Белграду свою волю, в том числе добиться санкций против РФ, но сербские власти будут сохранять самостоятельную политику. Он также прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что на протестах после выборов 17 декабря в Сербии создается ситуация "майдана", по его словам, несмотря на все попытки, насильственной смены власти в Сербии не будет.

Президент Сербии добавил, что демонстранты могут протестовать каждый день, потому что годами все равно "каждый день кто-то протестует, шумит под окнами" его резиденции в Белграде, и он привык к этому.