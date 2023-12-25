В Госдуме считают ЦРУ "продюсерами" событий в Белграде

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев считает центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британскую спецслужбу МИ-6 продюсерами событий в Сербии.

"Американцы все еще не понимают, что будут получать бумеранги от спецслужб стран, где провоцируют цветные революции, как, например, долгие протесты в Париже или поход на Белый дом в Вашингтоне не так давно", - сказал РИА Новости политик.

Напомним, представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" на выборах в Белграде. 24 декабря протестующие заняли ступени перед зданием администрации Белграда и перекрыли прилегающую улицу. Спецназ вошел в мэрию, чтобы сдержать натиск толпы, и забаррикадировал главный ход щитами. Для разгона толпы полицейские распылили слезоточивый газ.