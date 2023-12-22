В школе нет запрещенных мессенджеров - департамент образования Кызыла

В школах нет запрещенных мессенджеров. Таково в настояще время российское законодательство, признал департамент по образованию мэрии Кызыла.

На днях департамент заявил, что он рекомендует обучающимся и их родителям пользоваться платформой "Сферум" для "реализации образовательных процессов". Она так же функциональна, как и другие аналогичные мессенджеры, – можно общаться, создавать групповые чаты, вести онлайн-уроки и др. При этом будто бы обеспечивается информационная безопасность. А запрещенные мессенджеры использовать нельзя.

Председатель комитета по информационной безопасности семьи Родительской палаты Андрей Афанасьев написал комментарий под постом, что это не так. "Вайбер", например, не является запрещенным мессенджером, так как он не был признан экстремистским.

В ответ департамент сослался на федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в который в конце 2022 года были внесены изменения. Роскомнадзором был утвержден список запрещенных мессенджеров, в который, в частности, попал и "Вайбер".

Однако данный закон не распространяется на граждан, и касается только госслужащих и передачи ими определенных документов через мессенджеры.

"Читайте закон, тут прописано, чтó именно запрещено делать в этих мессенджерах. Полного запрета нет, и это не касается школ. И общение с родителем не является государственной услугой. Согласны?" - написал Афанасьев, приведя текст закона и заявив, что эта переписка будет опубликована в СМИ.

И через два дня департамент ответил, признав свою неправоту.

"Действительно, данный закон касается запрета передачи финансовых платежных документов и иных документов, содержащих сведения, относящиеся к деятельности госструктур и ряда российских организаций с использованием иностранных мессенджеров, и он не имеет никакого отношения к образовательным организациям. Таким образом, пост, опубликованный о переходе на ИКОП "Сферум" от 19.12.2023 года, несет в себе некорректную информацию. Специалистам, готовившим данный пост, даны устные замечания. Благодарим за внимание и Ваши замечания", - говорится в ответе.

Афанасьев написал, что удовлетворен ответом. Департамент образования признал очевидное, что тот закон, на который ссылаются школы, запрещая все мессенджеры, кроме "Сферума", не имеет отношения к школам. Чем руководствовалась прокуратура, признавая законным запрет школьных чатов в WhatsApp, Telegram, Viber, неизвестно.

Согласно действующему российскому законодательству, в школах можно использовать любые мессенджеры. Что касается "Сферума", то он является коммерческой платформой с наличием иностранных компаний в цепочке бенефициаров. Так, на сайте платформы указано, что права на систему и использование сетевого адреса принадлежит ООО "Цифровое образование". Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, его учредителями являются ООО "Коммит кэпитал" и ООО "ВК" (по 50%). А 100% доли "ВК" принадлежат ООО "Компания ВК", учредителями которого являются ООО "ВК КОМПАНИ ЛИМИТЕД" (Виргинские острова, Британия) и "МГЛ МЭЙЛ.РУ ЭКВИТИ ЛИМИТЕД" (Кипр).