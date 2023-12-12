Анна Шафран: Цифровая школа покалечила зрения моего сына - у него минус 8

Цифровая школа калечит здоровье детей, заявила член Совета по внешней и оборонной политике, ведущая телеканала "Спас", руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анна Шафран.

Шафран назвала свой пост "Крик души". Она отмечает, что запрет Госдумой смартфонов в школах, принятый на прошлой неделе, правильный, но катастрофически устаревший и недостаточный. Так, ее сын уже инвалид по зрению - у него минус 8.

"Компьютер и телефон, телефон и компьютер. Бумажными учебниками практически не пользуются. Проверяла, как сын учит дома стихи - смотрит в телефон. Попросила этого не делать - садится к компьютеру. Почему? А в учебнике есть только одно стихотворение из заданных трех, остальные - в интернете. Получается, у нас школой (!) воспитано поколение, которое бумагу как носитель информации не воспринимает. В то время как есть научные исследования - информация с электронного носителя воспринимается иначе, нежели с бумаги - пролетает и не фиксируется мозгом", - пишет Шафран.

В отчетах чиновников все прекрасно, в то время как школьная система калечит детей: это и постепенное отупение, и проблемы со здоровьем, и ухудшение зрения, и потеря концентрации.

Сама технология "умная классная комната" - smart classroom, на основе которой цифровизируется российская школа, разработана на основе образовательного стандарта под названием Advanced distributed learning - это продукт Пентагона.

"Мы разрушили лучшее в мире советское образование и даже после начала СВО продолжаем разрушать на основании разработок Пентагона! Общеизвестно, что в закрытых дорогих западных частных школах - никаких смартфонов, никаких компьютеров. Книги, тетради, письмо от руки. У нас всё это было в обычных средних школах - и теперь оно уничтожено. Очевидно, что в России больше нет суверенного образования. Мы всё пытаемся залезть в иностранные рейтинги и встроиться в какую-то западную картину мира. Мы ментально оккупированы... Честно говоря, порой чувствую опустошение от безысходности. Детей гробят. И делают это системно и последовательно", - возмущается Шафран.

Напомним, проект "Цифровая образовательная среда", запущенный в конце 2020 года в 14 регионах, должен был завершиться 31 декабря 2022 года, после чего в течение двух месяцев, согласно постановлению Правительства №2040 от 07.12.2020, должен был быть обнародован отчет о его результатах для общественного обсуждения. Спустя почти год никакого отчета так и не представлено, о нем никто не вспоминает, а власти заявляют, что теперь все школы страны должны быть переведены на "цифру". Также по всей стране внедряется ФГИС "Моя школа", куда планируют слить данные всех детей, родителей, педагогов и на этой базе выстраивать индивидуальные траектории детей. А ко всем детям, родителям и учителям должен быть приставлен "цифровой помощник".

Что касается такой проблемы, как ухудшение зрения детей в школе, то власти о ней не говорят. Ведущий радиобиолог России, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев отмечает, что детей подвергают огромным дозам облучения, из-за чего быстро растет детская онкология. В нормальных условиях этого не должно быть.

"Это поколение будет абсолютно нетрудоспособным. А как он будет трудоспособным, если у него орган зрения посажен? Никаких ракет не надо будет. Через 5-7 лет приходи и бери голыми руками. Он мушки не будет видеть у автомата. Это будет немножко дурачок, слепой и не умеющий обучаться", - рассказал ученый в 2021 году.

Общее состояние здоровья российских детей внушает большую тревогу. Как признают сами власти, процент здоровых детей очень невелик - их не более 12%, заявила недавно член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. А детей-инвалидов становится все больше - их уже более 720 тыс. Фактически каждый сороковой российский ребенок - инвалид. В этих условиях внедряемая в школах цифровая среда вызывает все больше вопросов.