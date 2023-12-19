Учителям Краснодара запретили общаться с родителями в Telegram и приказали через "Сферум"

В школах Краснодара учителям запретили общаться с родителями в Telegram и WhatsApp и велели зарегистрировать всех в "Сферуме", куда необходимо перенести всю переписку.

Многие не захотели или им это не удалось, пишет местное издание "Блокнот Краснодар". Как рассказала глава родительского комитета одного из классов Елена Трифонова, многим это не понравилось, так как они привыкли делать это так, как им удобно. В результате родительские чаты опустели.

Издание приводит скан письма замминистра образования региона, в котором он требует завершить от учителей регистрацию в роли "Учитель", создать чаты обучающихся, обеспечить достижение 90% активации профиля обучающихся и их родителей и обеспечить активное использование чата. Причем активным будет считаться только тот учитель или классный руководитель, который опубликовал не менее трех сообщений в неделю.

Недавно депутат Городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов заявил, что власти преследуют цель расширить рынок электронных курсов, которые будут продаваться более активно в условиях дальнейшей деградации образования. При этом "Сферум" является коммерческой платформой с наличием иностранных компаний в цепочке бенефициаров.

На сайте платформы указано, что права на систему и использование сетевого адреса принадлежит ООО "Цифровое образование". Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, его учредителями являются ООО "Коммит кэпитал" и ООО "ВК" (по 50%). А 100% доли "ВК" принадлежат ООО "Компания ВК", учредителями которого являются ООО "ВК КОМПАНИ ЛИМИТЕД" (Виргинские острова, Британия) и "МГЛ МЭЙЛ.РУ ЭКВИТИ ЛИМИТЕД" (Кипр). То есть через цепочку посредников все данные утекают за границу.

Характерно, что учитель или родитель при регистрации на "Сферуме" должен добровольно заключить с OOO "Компания ВК" договор - оферту, причем в качестве физлица, то есть выступая как потребитель услуг. Если же его принуждают это сделать, то имеет место навязывание услуги, которое запрещено законодательством. Поэтому никаких письменных приказов и распоряжений не издается, а давление оказывается устно.

Что касается учета "активных" учителей, то недавно член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала президенту РФ Владимиру Путину о том, что педагоги просто садятся и делают звонки друг другу, чтобы изобразить "активность". Или же заставляют родителей вести страницы в соцсетях и следят, как обновляется лента.