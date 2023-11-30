Прокуратура признала законным запрет школьных чатов в WhatsApp, Telegram, Viber

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин* сообщил о том, что прокуратура признала законным запрет школьных чатов в WhatsApp, Telegram, Viber на основании перечня иностранных мессенджеров, составленного Роскомнадзором 2 мая 2023 г.

"Я направлял запрос о проверке законности запрета таких чатов в школах Дагестана и Свердловской области. Увы, цензура проникает все глубже, нарушений не найдено. Другое дело, что реально отконтролировать этот запрет будет невозможно, пока мессенджеры не заблокированы", - написал Ступин* в своем telegram-канале.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в школах некоторых регионов учителям запретили пользоваться зарубежными мессенджерами для ведения школьных чатов. В Екатеринбурге учителям якобы посоветовали общаться с родителями с помощью рукописных дневников, в Челябинской области в качестве альтернативы предложили ВКонтакте и Сферум.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ