Пермского маньяка отправили в СИЗО на два месяца

Подозреваемого в нападении на женщину арестовали до 18 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Преступление было совершено 18 декабря, в Дзержинском районе Перми. Пострадавшая возвращалась домой с работы около двух часов ночи. Неизвестный напал на нее сзади и угрожая убийством совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Во время борьбы пострадавшая укусила насильника за руку. Мужчина скрылся, женщина обратилась в полицию и описала его приметы. Подозреваемый был задержан в течение суток.

Ранее Накануне.RU сообщало о нападении на несовершеннолетнюю девушку на ул. Карпинского. Неизвестный пытался затащить ее в пустое здание. На прошлой неделе в Перми задержали мужчину, который напал на девочку рядом со зданием на ул. Николая Быстрых. Он пытался затащить школьницу в подвал.

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством".

Как сообщили в региональном управлении СКР, задержанный - ранее судимый за грабеж и аналогичное преступление житель города Перми 1989 года рождения.

Следователем продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.