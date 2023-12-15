В Перми бывшего уголовника подозревают в попытке похищения ребенка

В Перми задержан неоднократно судимый 47-летний мужчина, который пытался похитить 13-летнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".

По версии следствия, днем,14 декабря, подозреваемый напал на девочку рядом со зданием на ул. Николая Быстрых. Он схватил ребенка и попытался затащить ее в подвал. Однако девочка смогла позвонить по телефону родственнице, включив телефон на громкую связь и когда на звонок ответили - начала громко кричать, сообщая о происходящем.

Подозреваемый бросил ребенка и скрылся. Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлены. Его задержали. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности - по каким именно статьям в ведомстве не уточнили.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый, потерпевшая и свидетели. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.