В Перми произошел новый случай нападения на несовершеннолетнюю девушку

В Перми неизвестный мужчина пытался затащить в заброшенное здание 17-летнюю девушку, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в telegram-канале "ЧП Пермь". По словам очевидцев, инцидент произошел 17 декабря, рядом со зданием на ул. Карпинского, 53а. Момент нападения попал на камеры уличного видеонаблюдения. Правоохранители сейчас разыскивают нападавшего.

Напомним, на прошлой неделе в Перми задержали мужчину, который напал на девочку рядом со зданием на ул. Николая Быстрых. 14 декабря он схватил ребенка и попытался затащить ее в подвал. Однако девочка смогла позвонить по телефону родственнице, включив телефон на громкую связь и когда на звонок ответили - начала громко кричать, сообщая о происходящем.

Подозреваемый бросил ребенка и скрылся. Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлены. Его задержали.