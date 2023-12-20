В Перми полицейские задержали очередного маньяка, напавшего на женщину

В Перми полицейские задержали очередного маньяка, напавшего на женщину.

Преступление было совершено 18 декабря, в Дзержинском районе Перми. Пострадавшая возвращалась домой с работы около двух часов ночи. Неизвестный напал на нее сзади и угрожая убийством совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Во время борьбы пострадавшая укусила насильника за руку. Мужчина скрылся, женщина обратилась в полицию и описала его приметы.

"С целью задержания злоумышленника сотрудники органов внутренних дел организовали оперативно-розыскные мероприятия и патрулирование улиц в ночное время. Наряд полка патрульно-постовой службы УМВД России по Перми увидел на шоссе Космонавтов подозрительного мужчину, который был задержан. В ходе личного досмотра на его теле обнаружены характерные телесные повреждения".

В настоящий момент полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям - ранее Накануне.RU сообщало о нападении на несовершеннолетнюю девушку на ул. Карпинского. Неизвестный пытался затащить ее в пустое здание. На прошлой неделе в Перми задержали мужчину, который напал на девочку рядом со зданием на ул. Николая Быстрых. Он пытался затащить школьницу в подвал.

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством".

Как сообщили в региональном управлении СКР, задержанный - ранее судимый за грабеж и аналогичное преступление житель города Перми 1989 года рождения.

Следователем продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.