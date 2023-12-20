Представители руководства США разошлись в сроках предоставления помощи Украине

Помощник лидера демократического большинства в Сенате США Дик Дурбин считает, что законопроект о предоставлении помощи Украине и усилении безопасности границ не будет принят до января.

Руководитель законодательной программы республиканцев в Палате представителей Джон Тун заявил, что до Рождества договориться о принятии законопроекта невозможно, пишет "Ъ". Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер сообщил, что конгрессменам понадобится больше времени, чтобы прийти к соглашению.

Напомним, 19 декабря стало известно, что США собираются отправить в конце декабре еще один пакет военной помощи Украине, после чего средства будут исчерпаны. Без решения конгресса о выделении дополнительных средств у США больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.

Ранее американские журналисты подметили изменение в риторике президента Джо Байдена по поводу помощи Киеву. Если раньше он говорил, что США будут помогать "столько, сколько потребуется", то недавно он сказал, что Америка "продолжит снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно". И это отражает серьезные внутренние препятствия для новой американской помощи Украине. Байден заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на $200 млн, но по сравнению с предыдущими пакетами это очень небольшая сумма.