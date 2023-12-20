Представители руководства США разошлись в сроках предоставления помощи Украине

20 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика За рубежом За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Представители руководства США разошлись в сроках предоставления помощи Украине

Помощник лидера демократического большинства в Сенате США Дик Дурбин считает, что законопроект о предоставлении помощи Украине и усилении безопасности границ не будет принят до января.
Читайте также:

Руководитель законодательной программы республиканцев в Палате представителей Джон Тун заявил, что до Рождества договориться о принятии законопроекта невозможно, пишет "Ъ". Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер сообщил, что конгрессменам понадобится больше времени, чтобы прийти к соглашению.

Напомним, 19 декабря стало известно, что США собираются отправить в конце декабре еще один пакет военной помощи Украине, после чего средства будут исчерпаны. Без решения конгресса о выделении дополнительных средств у США больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.

Ранее американские журналисты подметили изменение в риторике президента Джо Байдена по поводу помощи Киеву. Если раньше он говорил, что США будут помогать "столько, сколько потребуется", то недавно он сказал, что Америка "продолжит снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно". И это отражает серьезные внутренние препятствия для новой американской помощи Украине. Байден заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на $200 млн, но по сравнению с предыдущими пакетами это очень небольшая сумма.

Теги: США, Украина, военная помощь, деньги, Владимир Зеленский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети