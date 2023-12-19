Белый дом: В декабре США передадут Киеву последний пакет помощи

США отправят в конце декабре еще один пакет военной помощи Украине, после чего средства будут исчерпаны. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у США больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.

Кирби добавил, что президент Джо Байден готов на компромисс с республиканцами для решения по финансированию помощи Украине.

Ранее американские журналисты подметили изменение в риторике президента Джо Байдена по поводу помощи Киеву. Если раньше он говорил, что США будут помогать "столько, сколько потребуется", то неделю назад он сказал, что США "продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно". И это отражает серьезные внутренние препятствия для новой американской помощи Украине. Байден заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов, но по сравнению с предыдущими пакетами это очень небольшая сумма.