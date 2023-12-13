Байден сообщил о выделении пакета военной помощи Украине на $200 миллионов

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер уточнил, что речь идет о выделении помощи по линии минобороны США. Байден ожидает, что она "быстро поступит" Киеву, пишет РИА Новости.

Встреча прошла на фоне зашедших в тупик переговоров в американском парламенте о предоставлении новой помощи Украине.

До приезда в Белый дом Зеленский выступил перед сенатом и провел переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.