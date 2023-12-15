Не больше двух часов в день. Роспотребнадзор разработал рекомендации по использованию гаджетов в обучении

Для чтения детям рекомендуется использовать бумажные издания, а не электронные. Со вторыми нужно быть очень осторожными. Эти и многие другие рекомендации разработаны и опубликованы Роспотребнадзором. Накануне.RU изучило документ и приводит наиболее важные моменты.

Документ называется "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". В частности, там говорится, что для подключения к интернету рекомендуется использовать системы проводной передачи данных. При использовании же Wi-Fi точки доступа "рекомендуется размещать в подпотолочном пространстве учебных кабинетов на фронтальной стене и помещений, где необходимо обеспечить устойчивое покрытие беспроводной сетью". При этом установка и использование системы беспроводной передачи данных не рекомендуются в учебных помещениях. Данные формулировки содержат неясность, где все-таки рекомендуется размещать точки доступа.

Интерактивная доска должна размещаться по центру фронтальной стены учебного помещения на высоте 70-90 см от пола до нижнего края доски, а расстояние до первого ряда столов должно быть не менее 240 см.

При работе за компьютером или ноутбуком оптимальная зрительная дистанция до экрана составляет 60-70 см, но не менее 50 см. Верхний край монитора следует размещать на уровне глаз для ровного держания головы. Наклон монитора должен быть 10-20º.

Электронные средства рекомендуется выключать или переводить в спящий режим, когда их использование приостановлено или завершено.

Особого внимания заслуживает фраза: "Для чтения обучающимся всех возрастных групп рекомендуется использовать печатные учебные, книжные и журнальные издания".

Еще одна рекомендация касается сокращения времени использования электронных устройств. Они могут приводить к нарушению зрения, осанки, появлению избыточной массы тела и ожирению, нарушений сна, агрессивному поведению и интернет-зависимости , признает Роспотребнадзор. Поэтому лучше не использовать цифровые устройства больше двух часов в день, а родители должны следить за тем, как и сколько ребенок сидит перед ними. Совместно с ребенком должна быть поставлена цель по сокращению экранного времени, рекомендует Роспотребнадзор.

Кроме того, даются следующие конкретные рекомендации:

• не использовать цифровые устройства за 60 минут и менее до сна ребенка;

• не располагать их рядом со спальным местом ребенка;

• не принимать пищу перед экраном (это может привести к увеличению массы тела);

• в месте семейного приема пищи не должно быть экранных устройств;

• следует избегать "фонового" режима работы любых гаджетов, включая телевизор;

• для цифровых устройств нужно определить отдельное место, когда они не используются;

• следует поощрять двигательную активность в экранное время (например, выполнять физические упражнения) или чередовать эти два занятия:

• нужно поддерживать у ребенка интерес к другим видам деятельности: спорту, музыке, творчеству;

• нужно проводить больше времени в общении, за играми на свежем воздухе, больше двигаться;

• не использовать гаджеты в качестве поощрения;

• не использовать гаджеты в целях смены деятельности при перерывах между занятиями.

Наконец, Роспотребнадзор напоминает родителям: "Будьте примером безопасного использования средств, оснащенными экранами".

Надзорное ведомство ссылается на СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", где приводятся рекомендации по времени использования электронных устройств. Они довольно строгие и не позволяют бесконтрольно использовать электронные устройства (табл. 6.8 документа). Так, для младших классов можно использовать интерактивную доску не более 20 минут на уроке и не более 80 минут в день. Даже для 11-классников эта пределы составляют всего 30 и 120 минут соответственно. По интерактивной панели допустимое время еще меньше.

Компьютер или ноутбук разрешается использовать в таких пределах: в младших классах - не более 40 минут в день в школе и не более 80 минут в день вообще; в старших классах - не более 70 минут в день в школе и не более 170 минут в день вообще. То есть даже выпускники не должны быть в школе за компьютерами больше часа в день. По планшетам примерно такие же значения, но чуть меньше.

При использовании же двух и более электронных средств суммарное время работы с ними не должно превышать максимума по одному из них. Этот пункт существенно ограничивает время их использования. Например, если в школе детям что-то показывают на интерактивной доске в сумме около часа, а потом нужно что-то делать дома на компьютере, то до 9 класса включительно на это можно выделять максимум один час, потому что максимальное время работы за компьютером не должно превышать двух часов.

Можно отметить, что, согласно опросу аналитического центра НАФИ и компании "Киберпротект", около 60% российских детей сидят перед гаджетами более трех часов в день. В то время как Роспотребнадзор рекомендует даже старшеклассникам не более трех часов. То есть большинство российских детей проводят перед экраном значительно больше времени, чем допускает Роспотребнадзор . Таких может быть больше 80%, так как для детей младших возрастов предельное допустимое время гораздо меньше.

Ранее экс-министр просвещения Ольга Васильева заявила, что цифровизация образования приводит к атрофии мышления. По ее словам, "человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели". Поэтому все чаще встречается такое явление, как цифровой аутизм. Многие исследования говорят о том, что ранее использование гаджетов ведет к задержкам в развитии.

При этом российские образовательные власти, несмотря ни на что, продолжают цифровизацию образования, которая ни с кем не обсуждается. Напомним, проект "Цифровая образовательная среда", запущенный в конце 2020 года в 14 регионах, должен был завершиться 31 декабря 2022 года, после чего в течение двух месяцев, согласно постановлению Правительства №2040 от 07.12.2020, должен был быть обнародован отчет о его результатах для общественного обсуждения. Спустя год никакого отчета так и не представлено, а власти заявляют, что теперь все школы страны должны быть переведены на "цифру".