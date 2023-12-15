ЕС без Австрии согласовал 12й пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) согласовал 12-ый пакет санкций против России. Случилось это после того, как канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала, где шло голосование.

Австрия ранее выступала против принятия ограничений в их нынешнем виде, однако во время согласования пакета Нехаммер ненадолго покинул зал, пишет РБК. Нехаммер вышел из помещения, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Собеседники издания Politico назвали произошедшее совпадением. Пока не ясно, когда достигнутое соглашение будет отражено на бумаге.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций расширит черный список в отношении физических лиц, а также затронет экспорт алмазов. К слову, в Англии уже разрабатывают отдельный закон о запрете импорта алмазов из России.