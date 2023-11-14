Боррель: 12-й пакет санкций ЕС затронет экспорт алмазов из России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций расширит черный список в отношении физических лиц, а также затронет экспорт алмазов.

Кроме того, по словам Борреля, в пакете содержатся "действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций".

Новый санкционный список могут представить 15 ноября, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пытается ужесточить санкции в отношении России в рамках уже введенных ограничений. В новом выпуске разъяснений к применению санкций ЕК фактически расширяет основания для включения в список "токсичных", компаний, работающих с РФ.